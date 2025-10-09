Tra suocera e marito non mettere il dito

Le opinioni di E. e Ilda danno un quadretto della realtà. Io ho subito la situazione opposta. Suocera iper protettiva che non vedeva di buon occhio la mia professione (in ambito scientifico) che mi portava a stare spesso fuori casa per conferenze e aggiornamenti. Ha insinuato nel dolcissimo pargoletto che non doveva fidarsi di una moglie che «non dormiva quasi mai a casa». E poiché i miei viaggi gravitavano in particolare tra il Regno Unito e la Germania mio marito – sponte sua – mi propose di trasferirci a Brighton (UK). Anche in previsione di assicurare studi internazionali ai nostri due figli! Apriti cielo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it