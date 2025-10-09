A distanza di anni dalla fine del loro matrimonio, il rapporto tra Paola Barale e Gianni Sperti sembra essere tutt’altro che pacifico. Se per molto tempo entrambi avevano mantenuto un certo riserbo sulla loro relazione passata, negli ultimi mesi le dichiarazioni pubbliche hanno riacceso un clima di tensione. A far esplodere la situazione è stata una recente intervista rilasciata da Gianni Sperti a Verissimo, che ha riaperto vecchie ferite e fatto emergere un rancore mai sopito. In mezzo, accuse di tradimento, reazioni stizzite e – stando a quanto riportato – anche l’intervento di legali. Un vero e proprio terremoto mediatico che coinvolge due volti amatissimi dal pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tra Paola Barale e Gianni Sperti è guerra: lei si rivolge agli avvocati, lui parla di corna, è caos!