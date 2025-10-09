Tra Paola Barale e Gianni Sperti è guerra | lei si rivolge agli avvocati lui parla di corna è caos!
A distanza di anni dalla fine del loro matrimonio, il rapporto tra Paola Barale e Gianni Sperti sembra essere tutt’altro che pacifico. Se per molto tempo entrambi avevano mantenuto un certo riserbo sulla loro relazione passata, negli ultimi mesi le dichiarazioni pubbliche hanno riacceso un clima di tensione. A far esplodere la situazione è stata una recente intervista rilasciata da Gianni Sperti a Verissimo, che ha riaperto vecchie ferite e fatto emergere un rancore mai sopito. In mezzo, accuse di tradimento, reazioni stizzite e – stando a quanto riportato – anche l’intervento di legali. Un vero e proprio terremoto mediatico che coinvolge due volti amatissimi dal pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: paola - barale
Dario Maltese, l'amicizia con Paola Barale, lo scontro con Sonia Bruganelli e il mistero sulla vita privata: «Non sono single e sono felice»
“Di nuovo a Canale 5”. Paola Barale scelta per il programma top
“Ho paura”. Paola Barale, la drammatica confessione in diretta tv
Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi e Yoko Yamada incontreranno il pubblico dopo la proiezione del primo episodi - X Vai su X
Il 30 ottobre al Cinema Astra, Amazon Prime Video porterà a Lucca il cast di The Traitors Italia. La conduttrice Alessia Marcuzzi e insieme a lei Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orr - facebook.com Vai su Facebook
Paola Barale vs Gianni Sperti: dopo l’intervista a Verissimo, l’ex showgirl sarebbe pronta a vie legali - “Mi giunge che Paola Barale non abbia preso PER NIENTE bene l'intervista dell'ex marito Gianni Sperti a Verissimo. comingsoon.it scrive
“Nessuno lo sapeva, ho toccato il fondo” Gianni Sperti rivelazioni spiazzanti sul suo passato, salvato in extremis - Gianni Sperti racconta a Verissimo la sua vita: dal matrimonio con Paola Barale alle difficoltà con le droghe. Come scrive bigodino.it