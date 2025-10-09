Roma, 9 ottobre 2025 - I più preoccupati per la possibile perdita del posto di lavoro a causa dell’ AI generativa? Non sono gli impiegati, ma i loro dirigenti. Tra i manager di tutto il mondo, infatti, si sta diffondendo la “ GenAI Anxiety ”: quasi 1 su 2 infatti, a livello globale, teme di ritrovarsi disoccupato, soprattutto se lavora per un’azienda ad alta innovazione. A rivelarlo è una ricerca di Espresso Communication svolta su diverse fonti internazionali, tra cui il prestigioso e recente sondaggio “AI at work”, condotto dal Boston Consulting Group, coinvolgendo oltre 10mila “colletti bianchi” in tutto il pianeta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tra i manager esplode la “gen-ai anxiety”: quasi 1 su 2 ha paura di perdere per il posto