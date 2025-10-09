"Facciamoci sentire". Dalle prime ore di ieri ha cominciato a prendere forma sui social una proposta. Un’iniziativa spontanea, partita dal basso – oltre e altro dall’indignazione che diventa anche occasione di scontro politico –, la voce di chi fondamentalmente rivendica il diritto di non aver paura di camminare per le vie della città, a qualsiasi ora. Appuntamento alle 14 di domenica in piazza della Stazione a Sondrio per chiedere "più sicurezza, ripristino della Polfer in stazione, controlli nelle strutture di accoglienza, espulsione immediata e giustizia reale". Anche per il primo cittadino del capoluogo Marco Scaramellini (nella foto), "per Sondrio sarebbe importante poter contare nuovamente sulla Polizia Ferroviaria alla stazione quale presidio permanente, com’è sempre stato, fino a pochi anni fa, di un’area critica che necessita di controlli in tutte le ore del giorno e della notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra giustizialismo e shock. Il sindaco: va ripristinato il presidio della Polfer