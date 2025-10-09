Tra due mesi compirò 100 anni Sarebbe divertente se non ci arrivassi | l’ironia di Dick Van Dyke l’attore di Mary Poppins

“Tra due mesi compirò 100 anni. Sarebbe divertente se non ci arrivassi”. La battuta caustica è di Dick Van Dyke, il celebre attore e comico statunitense che il prossimo 13 dicembre entrerà a far parte del club dei centenari. Il versatile Bert di Mary Poppins, autentica leggenda della tv e dello spettacolo statunitense anni sessantasettanta ha voluto celebrare la propria imminente ricorrenza anagrafica con una divertente frecciata verso se stesso. Humor che Van Dyke ha mantenuto inalterato nel corso dei decenni, anche quando è giunta l’ora di una naturale pensione. Da parecchio tempo, infatti, Van Dyke assieme alla sua terza moglie Arlene Silver, appena 50enne, nel giardino della loro villa a Malibù in California organizzano dei party simili a degli show dove il 99enne continua carismaticamente a commentare la realtà con inesauribile verve. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

