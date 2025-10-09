Tra aneddoti e leggende tornano le visite alla Rocca delle Caminate
Domenica 12 ottobre tornano le visite guidate alla Rocca delle Caminate condotte da Chiara Macherozzi, Guida Turistica Abilitata della Regione Emilia-Romagna. Un'immersione nella storia e nella bellezza di questo angolo verde della Romagna, a un'altitudine di circa 400 metri.La guida racconterà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
aneddoti - leggende
