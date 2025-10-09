Toyota Aygo X Hybrid aperti gli ordini per l' Italia | prezzi e versioni

La casa giapponese ha aperto gli ordini per l'Italia della versione full hybrid, con il nuovo motore 1.5 l da 116 Cv, della piccola compatta di segmento A. Quattro gli allestimenti disponibili, con un prezzo di listino che parte da 20.850 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

