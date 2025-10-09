Tour naturalistico in E-Bike per la Sagra della Castagna di Serino

In occasione della 48ª Edizione della Sagra della Castagna IGP di Serino, arriva una proposta originale per esplorare il territorio in modo sostenibile e coinvolgente: il Tour naturalistico e culturale in e-bike, organizzato da Outdoor Explorer in collaborazione con Ciclostazione Avellino e la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: tour - naturalistico

Rivivi i momenti salienti dei Macan Days On Tour dello scorso 25 e 26 settembre. Un’esclusiva esperienza dove una carovana di nuove Macan in stile long test drive, con partenza dal Centro Porsche Bari, ha attraversato il suggestivo tratto naturalistico dell’Alt - facebook.com Vai su Facebook

E-bike tour e Sagra del Formaggio: avventura a Cima Rest - bike tour è in programma per domenica 14 settembre, in occasione della 44esima Sagra del Formaggio a Cima Rest. Da gardanotizie.it

Tipicità e percorsi naturalistici I sette giorni dell’estate arcolana tra sagra e tour delle costellazioni - Settimana estiva Arcolana densa di appuntamenti che spaziano dalla sagra alla pieve di Trebiano, al momento di beneficenza, alla scoperta delle stelle. Lo riporta lanazione.it