Il nuovo singolo anticipa l’album “Nel disordine delle cose”, in uscita il 28 novembre per Materiali Sonori Il 10 ottobre 2025 esce “Ci sarà un altro autunno”, il nuovo singolo del cantautore valdostano Tosello, pubblicato per l’etichetta Materiali Sonori. Il brano è il primo estratto dall’album “Nel disordine delle cose”, in arrivo il 28 novembre, e segna il ritorno di un artista che da sempre costruisce ponti tra introspezione e melodia, tra parola e autenticità. Un autunno che diventa rinascita. “ Ci sarà un altro autunno ” è una canzone che accarezza le ferite invece di nasconderle. Con un linguaggio poetico e diretto, Tosello riflette sul tempo, sulla perdita e sulla resilienza. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Tosello torna con “Ci sarà un altro autunno”: un inno alla rinascita e alla verità interiore