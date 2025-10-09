Toscana | calano i prezzi delle case usate nel terzo trimestre 0,7% ma i capoluoghi resistono
Arezzo, 9 ottobre 2025 – . Il prezzo medio delle abitazioni in Toscana si attesta a 2.369 eurom² Rialzi in 8 città su 12. Pisa (1,9%) e Lucca (1,7%) guidano la crescita dei capoluoghi La Toscana chiude il terzo trimestre del 2025 con un leggero calo dei prezzi delle abitazioni usate, pari allo 0,7%. Secondo l'ultimo report di idealista, portale immobiliare leader per lo sviluppo tecnologico in Italia, il prezzo medio richiesto si attesta a 2.369 euro al metro quadro. Su base annua, si registra però un forte incremento dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: toscana - calano
Incidenti stradali in Toscana: aumentano i sinistri, calano i morti
Secondo il Presidente della Toscana, la nostra regione confinerebbe con la Lombardia … che figura! # # - facebook.com Vai su Facebook
Comprare una casa in Toscana: quanto costa? L'elenco dei prezzi al metro quadro zona per zona - Chi vuole acquistare un immobile deve tenere presente principalmente due fattori: la posizione e il tipo di abitazione. Segnala lanazione.it
Immobiliare, Torino è la nuova Toscana? In vendita la casa del film «Il Divo» e un intero castello: boom di richieste per appartamenti da sogno in Piemonte - Il mercato del lusso in Piemonte esplode: da set cinematografici a wine resort da milioni di euro. Scrive msn.com