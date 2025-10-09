Torvaianica oltre 4 chili di hashish nascosti in garage | arrestato pusher

Pomezia, 9 ottobre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un cittadino marocchino poiché ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio. Nella serata di ieri, infatti, nel corso di uno dei quotidiani servizi di pattuglia finalizzati alla prevenzione dei reati nel centro abitato di Torvaianica, i carabinieri della Stazione di Torvaianica unitamente a quelli dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Pomezia hanno s orpreso l’uomo all’interno del garage dove nascondeva 4.983 kg di hashish, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e la somma di euro 700,00. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: torvaianica - oltre

Pomezia. In giro con dosi di coca e hashish. A casa a Torvaianica aveva oltre 3 etti di hashish. Arrestato dai Carabinieri

SIDP - Torvaianica - facebook.com Vai su Facebook

Nasconde 4 chili di droga del cannibale in casa, all’insaputa dei coinquilini: cos’è e perché si chiama così - Sono stati sequestrati a Bologna 4 kg di “droga del cannibale”, così chiamata a causa dei gravi danni che può provocare agli organi interni. Segnala fanpage.it