Bologna, 9 ottobre 2025 – I 5 milioni di euro del Pnrr per la Garisenda sono a rischio, almeno una parte di quelli previsti dal ministero per il salvataggio della più bassa delle Due Torri, simbolo della città di Bologna. Lo ammette lo stesso Comune, che fa il punto della situazione dopo l’allarme lanciato ieri (è stata rilevata una rotazione verso via Zamboni ) e l’incontro di oggi al Ministero della Cultura. A preoccupare i tecnici è il fatto che questa torsione “potrebbe essere legato agli interventi effettuati sino ad oggi”. Ossia, la cura sta causando un danno: nell’ambito delle operazioni propedeutiche al posizionamento dei tralicci che vennero usati per salvare la torre di Pisa, infatti, sono stati rimossi basoli per la verifica degli impianti sotterranei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torsione della Garisenda, il Comune: lavori più lenti a costo di perdere i fondi del Pnrr