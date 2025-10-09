Torsione della Garisenda il Comune | lavori più lenti a costo di perdere i fondi del Pnrr

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 9 ottobre 2025 – I 5 milioni di euro del Pnrr per la  Garisenda sono a rischio, almeno una parte di quelli previsti dal ministero per il salvataggio della più bassa delle Due Torri, simbolo della città di Bologna. Lo ammette lo stesso Comune, che fa il punto della situazione dopo l’allarme lanciato ieri (è stata rilevata una rotazione verso via Zamboni ) e l’incontro di oggi al Ministero della Cultura. A preoccupare i tecnici è il fatto che questa torsione “potrebbe essere legato agli interventi effettuati sino ad oggi”. Ossia, la cura sta causando un danno: nell’ambito delle operazioni propedeutiche al posizionamento dei tralicci che vennero usati per salvare la torre di Pisa, infatti, sono stati rimossi basoli per la verifica degli impianti sotterranei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

torsione della garisenda il comune lavori pi249 lenti a costo di perdere i fondi del pnrr

© Ilrestodelcarlino.it - Torsione della Garisenda, il Comune: lavori più lenti a costo di perdere i fondi del Pnrr

In questa notizia si parla di: torsione - garisenda

La Garisenda si muove. Torsione su via Zamboni: "Ora serve più cautela"

torsione garisenda comune lavori"Torsione" della Garisenda, positiva ma serve aggiornare il cronoprogramma - Il movimento reso noto dal Comune, probabilmente dovuto anche ai primi interventi. Come scrive rainews.it

torsione garisenda comune lavoriLa Garisenda si muove. Torsione su via Zamboni: "Ora serve più cautela" - La sottosegretaria Borgonzoni: "Perdere le risorse Pnrr sarebbe vergognoso". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torsione Garisenda Comune Lavori