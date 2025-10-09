Torre del Greco | Fenomeno spacciatori incensurati E’ il quarto in pochi giorni Carabinieri intensificano i controlli
Tregua e scambio di prigionieri nella prima fase del piano Usa: Trump annuncia l’intesa e promette l’impegno americano per la ricostruzione di Gaza.. Spacciatori incensurati e insospettabili nella rete dei controlli anti droga dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli con il quarto arresto in pochi giorni. Luoghi differenti e distanti diversi chilometri tra loro ma che hanno in comune il cittadino insospettabile che si improvvisa spacciatore. La modalità è sempre la stessa. Ci si muove a piedi, in auto o in sella a uno scooter e si percorrono le strade della propria zona. L’obbiettivo è quello di consegnare la dose pattuita in precedenza sui social o via smartphone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
