TORRE DEL GRECO (Napoli), 9 OTTOBRE 2025 – Si intensificano i controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che, in pochi giorni, hanno fermato quattro spacciatori incensurati e insospettabili, segno di un fenomeno in crescita che coinvolge sempre più giovani. L’ultimo episodio è avvenuto nella notte a Torre del Greco, in via Lava Troia, all’angolo con via Litoranea. Erano circa l’una e trenta quando una pattuglia della sezione radiomobile ha notato una Fiat 500X con due ragazzi a bordo. Alla vista dei militari, il veicolo è stato fermato per un controllo. I due giovani, visibilmente agitati, hanno aperto gli sportelli e immediatamente i carabinieri hanno percepito un forte odore di marijuana provenire dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Torre del Greco, arrestato 22enne incensurato per spaccio: quarto caso in pochi giorni