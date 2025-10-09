Torre del Greco 22enne arrestato per spaccio | Lo faccio perché sono disoccupato

2anews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri lo hanno fermato a bordo di un’auto a Torre del Greco: in tasca 10 grammi di droga, altri 19 trovati in casa. Il giovane ha confessato di aver iniziato a vendere per difficoltà economiche. Ancora spacciatori insospettabili finiscono nella rete dei controlli antidroga dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli: è il quarto . 🔗 Leggi su 2anews.it

torre del greco 22enne arrestato per spaccio lo faccio perch233 sono disoccupato

© 2anews.it - Torre del Greco, 22enne arrestato per spaccio: “Lo faccio perché sono disoccupato”

In questa notizia si parla di: torre - greco

Scontri tra ultras a Torre del Greco: 22 misure cautelari per la rissa del 26 gennaio

Guerriglia tra tifosi a Torre del Greco: 22 misure cautelari eseguite dalla Polizia

Torre del Greco, rissa tra due gruppi ultras della Turris: 22 misure cautelari

torre greco 22enne arrestato«Sono disoccupato e vendo droga per mantenermi», arrestato un 22enne a Torre del Greco - Quarto arresto in pochi giorni nella rete dei controlli antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Segnala ilmattino.it

torre greco 22enne arrestatoSpaccio dei “bravi ragazzi”, arrestato disoccupato a Torre del Greco: “Lo faccio solo per tirare avanti” - Un giovane incensurato, disoccupato e insospettabile, fermato nel cuore della notte con la droga addosso a Torre del Greco. Secondo ilgiornalelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Torre Greco 22enne Arrestato