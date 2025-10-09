Torre del Greco 22enne arrestato per spaccio | Lo faccio perché sono disoccupato
I carabinieri lo hanno fermato a bordo di un’auto a Torre del Greco: in tasca 10 grammi di droga, altri 19 trovati in casa. Il giovane ha confessato di aver iniziato a vendere per difficoltà economiche. Ancora spacciatori insospettabili finiscono nella rete dei controlli antidroga dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli: è il quarto . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: torre - greco
Scontri tra ultras a Torre del Greco: 22 misure cautelari per la rissa del 26 gennaio
Guerriglia tra tifosi a Torre del Greco: 22 misure cautelari eseguite dalla Polizia
Torre del Greco, rissa tra due gruppi ultras della Turris: 22 misure cautelari
NOTTE SACRA 2025: "Fate bene il bene" Anche quest'anno vi aspettiamo con la Notte Sacra a Torre del Greco: sui passi di San Vincenzo Romano con tanti appuntamenti imperdibili tra musica, tradizione e fede! Dal 9 al 14 ottobre Centro storico di Torre - facebook.com Vai su Facebook
«Sono disoccupato e vendo droga per mantenermi», arrestato un 22enne a Torre del Greco - Quarto arresto in pochi giorni nella rete dei controlli antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Segnala ilmattino.it
Spaccio dei “bravi ragazzi”, arrestato disoccupato a Torre del Greco: “Lo faccio solo per tirare avanti” - Un giovane incensurato, disoccupato e insospettabile, fermato nel cuore della notte con la droga addosso a Torre del Greco. Secondo ilgiornalelocale.it