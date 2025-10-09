Torpignattara incendio in un edificio abbandonato Fumo in tutto il quartiere

Romatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiamme e fumo nel pomeriggio in via Antonio Tempesta, nel quartiere di Torpignattara. Poco prima delle 16 un incendio è divampato all’interno di un edificio abbandonato: a bruciare, secondo le prime verifiche, materiale di risulta accumulato nei locali vuoti.In pochi minuti le fiamme hanno preso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: torpignattara - incendio

