Torpignattara incendio in un edificio abbandonato Fumo in tutto il quartiere
Fiamme e fumo nel pomeriggio in via Antonio Tempesta, nel quartiere di Torpignattara. Poco prima delle 16 un incendio è divampato all'interno di un edificio abbandonato: a bruciare, secondo le prime verifiche, materiale di risulta accumulato nei locali vuoti.In pochi minuti le fiamme hanno preso.
In questa notizia si parla di: torpignattara - incendio
