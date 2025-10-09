Tornare agli spot sessisti ci farebbe arretrare culturalmente di decenni
di Enza Plotino Non l’avevano mai digerita quella norma, Fratelli d’Italia e Lega! Già quando era stata introdotta, nel 2021 durante il governo Draghi, aveva fatto tuonare di sdegno i vari Malan (ricordate questo nome) e altri compagnucci di partito e di coalizione. Il divieto di affiggere messaggi sessisti, omofobi o lesivi della dignità delle persone su strade, veicoli e mezzi pubblici, era per la destra “un bavaglio alla libertà d’espressione”. Una norma ideologica, “volta a limitare la libertà di espressione, con il pretesto che non può essere esercitata su strade e veicoli”, blaterava Malan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
