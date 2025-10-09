Tornano le Giornate FAI d' Autunno cosa visitare a Milano nel weekend

Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città, da nord a sud della Penisola. Torna per la quattordicesima. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: tornano - giornate

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

A Figline e Incisa tornano "I sabato della cultura", tre giornate per scoprire i tesori nascosti del territorio

“Ama il tuo quartiere”: tornano le giornate del riciclo a Roma

Tornano le "GIORNATE FAI D'AUTUNNO" a Ferrara con aperture straordinarie che renderanno visitabili palazzi pubblici rimasti finora inaccessibili a causa di lavori. ? Visite in calendario: SABATO 11 OTTOBRE 2025 ore 9:30-13:30 e 14:30-17:00, DO - facebook.com Vai su Facebook

Giornate FAI d’Autunno 2025, luoghi da visitare a Napoli e nel resto della Campania l’11 e il 12 ottobre - Fondo per l’Ambiente Italiano e in tutta Italia ci saranno circa 700 luoghi d’arte aperti e visitabili ... Lo riporta ilcrivello.it

Dall'ex carcere "Le Nuove" a Bene Vagienna: tornano le Giornate Fai d'Autunno - Il presidente Magnifico: "Esemplare alleanza tra cittadini virtuosi" ... Si legge su rainews.it