Tornano le cene stellate di Degusto

9 ott 2025

Tornano, anche quest'anno, le cene stellate di Degusto al Castello di Novara.Venerdì 10 ottobre, ore 20:15: flan di Bettelmatt, pere in mostarda, mirtilli di montagna speziati e sedano rapa; casoncelli di pollo arrosto, crema di zucca, zucca marinata e salsa ai frutti di bosco; tataky di cervo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

