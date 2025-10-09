Tornano i grandi live in piazza Unità | ora è ufficiale a luglio arrivano i Gorillaz

Ora è ufficiale. Piazza Unità a Trieste torna a ospitare concerti di respiro internazionale e l'annuncio è di quelli da capogiro: il 25 luglio 2026 nella piazza aperta sul mare più grande d'Europa sul palco saliranno i Gorillaz. Unica data nel nord Italia e organizzata da Fvg Music Live e VignaPR. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

