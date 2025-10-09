Torna l' iniziativa ' Acqua Buona' nelle scuole di Terricciola | consegnate le borracce ai bambini
Sono oltre 150 le alunne e gli alunni del comune di Terricciola che anche quest’anno, ogni giorno, berranno l’acqua della rete idrica a scuola, grazie ad ‘Acqua Buona’, percorso di educazione ambientale promosso da Acque in sinergia con le amministrazioni comunali del territorio. Gli obiettivi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
