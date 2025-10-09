Torna l' appuntamento con ' Le Passeggiate di Agata' tutti insieme sulle Mura per abbattere le barriere

Ferraratoday.it | 9 ott 2025

L'associazione Le Passeggiate di Agata organizza per sabato 11 una iniziativa collettiva per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità dell'abbattimento delle barriere architettoniche e sulla possibilità per tutte e tutti di muoversi e spostarsi ovunque senza ostacoli: il diritto a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

