Torna la Pigiama Run | il 18 ottobre la camminata per i bambini con patologie oncologiche

Era in programma per venerdì 26 settembre la seconda edizione della Pigiama Run bergamasca, ma è stata rimandata a sabato 18 ottobre a causa del maltempo. Organizzata da LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Pigiama Run è un’iniziativa che vuole sensibilizzare sui tumori pediatrici unendo sport, solidarietà e consapevolezza per dare visibilità ai tanti bambini e alle loro famiglie che si trovano a fare i conti con una patologia oncologica: si parla di 1.400 bambini e 800 adolescenti che si ammalano ogni anno di cancro in Italia; 30.000 quelli che si stima vivano in condizione terminale per patologie oncologiche e non solo, un numero che sembra aumenti del 5% ogni anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

