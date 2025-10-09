Torna la maratona ecologica per pulire il centro di Forlì dai mozziconi di sigaretta

Una maratona ecologica per ripulire il cuore di Forlì dai rifiuti abbandonati con particolare attenzione ai mozziconi di sigarette. È in programma sabato, a partire dalle 9,30 nel centro storico di Forlì una nuova tappa di “Di Corsa per l’Ambiente”, iniziativa itinerante e consolidata ideata ed. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

