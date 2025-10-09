Torna il Salone nazionale dell’arte della conservazione Conserva cibo e cultura protagonisti a Spoleto

Dal barattolo alle opere d’arte, dal lievito madre ai restauri architettonici, a Spoleto la parola d’ordine è “conservare“. Da sabato a lunedì la città ospiterà “ Conserva “, il salone nazionale dell’ arte della conservazione che, dopo il successo della prima edizione, si allarga quest’anno ai beni culturali, offrendo una visione integrata in cui cibo, memoria, paesaggio e patrimonio artistico diventano parte dello stesso racconto. Il fulcro dell’evento sarà al Complesso monumentale di San Nicolò ma tutto il centro storico si animerà con mostre, degustazioni e laboratori. Grazie a collaborazioni con esperti di restauro, saranno proposte visite guidate, aperture straordinarie e talk dedicati alla tutela del patrimonio locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

