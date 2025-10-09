Torna il Ballarò Buskers il Festival internazionale di circo contemporaneo e teatro di strada nel cuore della città

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, torna il Ballarò Buskers, il Festival internazionale di circo contemporaneo e teatro di strada nel cuore della Palermo antica che giunge quest'anno alla nona edizione. Tante le discipline artistiche e performative, dall'acrobatica aerea e gli equilibrismi alla.

