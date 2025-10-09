Torna Grande Giove il video-podcast powered by Wired che dà voce all' innovazione

Wired.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla comicità a Einstein, dai grandi progetti di innovazione alla sicurezza in rete: oltre 20 episodi per viaggiare nel mondo della tecnologia e del digitale, ascoltando le idee di chi sta progettando il futuro in tutte le sue sfaccettature. 🔗 Leggi su Wired.it

