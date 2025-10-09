Torna ad Alimena la quinta sagra del ficodindia e del masticuttè

Dove la natura prevale sull’opera dell’uomo, la terra diventa generosa, e Alimena, borgo madonita in provincia di Palermo, al confine con Caltanissetta, è ricca del frutto con le spine più famoso del mondo e, da secoli, ne sperimenta usi e ricette. Domenica 12 ottobre, dalle 9:30 alle 22:30. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

