Torna ad aggredire la ex | arrestato dopo la telefonata di un vicino

Nonostante il provvedimento del giudice imponesse il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare, un 41enne è stato colto in flagrante dai carabinieri di Zola Pedrosa ed è finito in manette per aver aggredito l'ex compagna.L'episodio ha avuto inizio con la segnalazione al 112. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

