Torino smantellato gruppo criminale delle scommesse online illegali | 15 indagati per autoriciclaggio e frode sportiva

La Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha smantellato un gruppo criminale specializzato nelle scommesse online illegali e nell’autoriciclaggio. L’indagine, coordinata dalla Procura di Torino e condotta dalla Squadra Mobile e dalla Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo (S.I.S.C.O.), ha portato all’emissione di due misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre 13 persone. Gli investigatori contestano ai membri del gruppo i reati di associazione per delinquere, esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, frode in competizioni sportive e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

