Torino EuroPride 2027 il conto alla rovescia è già iniziato | Due anni di iniziative per la città che diventerà la casa del Pride di tutta Italia
Tra le tante città candidate a ospitare l'EuroPride del 2027 non c'era solamente Torino, ma è stato proprio il capoluogo piemontese ad avere la meglio su Vilnius, capitale lituana, sulla spagnola Torremolinos e sulla contea di Gloucestershire, in Inghilterra. Un evento di carattere internazionale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Torino EuroPride 2027, il conto alla rovescia è già iniziato: “Due anni di iniziative per la città che diventerà la casa del Pride di tutta Italia” - Torino, la 'capitale italiana dei diritti', per rappresentare i Pride d'Italia e d'Europa: due anni di iniziative in preparazione al più grande EuroPride del 2027 che, dopo 16 anni, tornerà in Italia ... Secondo torinotoday.it
Torino vince l'Europride 2027, il coordinatore della candidatura Battaglia: "Un successo per tutta Italia" - Torino Pride: “Premiata una storia di militanza, saremo la scintilla per nuovi diritti” Luca Minici, coordinatore del Torino Pride, ha aggiunto: «L’Europride a Torino rappresenta un appello per ... Scrive lastampa.it