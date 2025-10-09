Torino Cairo | Calendario difficile e torti arbitrali sosteniamo Baroni

Le dichiarazioni del presidente granata dal Festival di Trento Una difesa a spada tratta del suo allenatore e una frecciata al sistema arbitrale. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, intervenendo al Festival di Trento, ha fatto il punto sull'avvio di stagione dei granata, blindando la posizione di Marco.

Torino, Cairo presenta Baroni: ecco le dichiarazioni

Torino, Cairo presenta Baroni: ecco le dichiarazioni in conferenza stampa

Cairo: "Torino ambizioso e io non mi accontento". Baroni: "Passione, emozioni e calcio offensivo"

Cairo: «Rigore con la Lazio? Tutti mi dicono che non c'era… Ma tanto siamo abituati coi torti arbitrali» - Le parole del presidente del Torino Una difesa a spada tratta del suo allenatore e una freccia

