Topolino – In occasione dei 100 anni dalla pubblicazione in Italia del primo cruciverba Topolino 3646 è 100% enigmistico
In occasione del centesimo anno dalla pubblicazione in Italia del primo cruciverba, Topolino diventa 100% enigmistico! Per celebrare questo anniversario così prestigioso, il numero 3646 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 8 ottobre – si veste a tema, con storie inedite fatte di indagini, cruciverba, rebus, differenze e rompicapi, e con una speciale cover dedicata realizzata da Corrado Mastantuono. «Il fumetto, esattamente come l’enigmistica, sa essere espressione artistica elevata e raffinata e, allo stesso tempo, passatempo fruibile, accessibile e dalle rilevanti ricadute ludiche. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Topolino – Una nuova indagine per il Commissario Topalbano, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri
Topolino festeggia Disney100 con Steamboat Willie - Sul numero 3543, in edicola da mercoledì 18 ottobre, una cover in bianco e nero dedicata al corto che ha segnato il debutto di Topolino, e la statuina da collezione di Steamboat Willie. Da movieplayer.it