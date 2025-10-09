Topolino – In occasione dei 100 anni dalla pubblicazione in Italia del primo cruciverba Topolino 3646 è 100% enigmistico

In occasione del centesimo anno dalla pubblicazione in Italia del primo cruciverbaTopolino  diventa  100% enigmistico! Per celebrare questo anniversario così prestigioso, il  numero   3646  – in edicola, fumetteria e su  Panini.it   da mercoledì 8 ottobre  – si veste a tema, con  storie inedite  fatte di indagini, cruciverba, rebus, differenze e rompicapi, e con una speciale  cover dedicata  realizzata da  Corrado Mastantuono. «Il fumetto, esattamente come l’enigmistica, sa essere espressione artistica elevata e raffinata e, allo stesso tempo, passatempo fruibile, accessibile e dalle rilevanti ricadute ludiche. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

