Tempo di lettura: 2 minuti La Commissione straordinaria che amministra il Comune di Caserta (nominata ad aprile scorso dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche dell’ente), ha disposto la chiusura per quindici giorni della scuola media Ruggiero per “una grave situazione di degrado igienico-sanitario” dovuta alla presenza di topi. Niente lezioni dunque per i 166 alunni. A far scattare l’allarme era stato il 25 settembre scorso la scoperta di escrementi di ratti e di materiale rosicchiato; in quella circostanza il dipartimento di Prevenzione dell’ Asl di Caserta aveva prescritto l’immediata derattizzazione con l’apposizione di esche, ma l’accorgimento non ha risolto il problema, come emerso dopo un ulteriore sopralluogo effettuato il 4 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Topi a scuola, il Comune di Caserta chiude un istituto per 15 giorni