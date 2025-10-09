Topi a scuola il Comune di Caserta chiude un istituto per 15 giorni

Anteprima24.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La Commissione straordinaria che amministra il Comune di Caserta (nominata ad aprile scorso dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche dell’ente), ha disposto la chiusura per quindici giorni della scuola media Ruggiero per “una grave situazione di degrado igienico-sanitario” dovuta alla presenza di topi.   Niente lezioni dunque per i 166 alunni. A far scattare l’allarme era stato il 25 settembre scorso la scoperta di escrementi di ratti e di materiale rosicchiato; in quella circostanza il dipartimento di Prevenzione dell’ Asl di Caserta aveva prescritto l’immediata derattizzazione con l’apposizione di esche, ma l’accorgimento non ha risolto il problema, come emerso dopo un ulteriore sopralluogo effettuato il 4 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

topi a scuola il comune di caserta chiude un istituto per 15 giorni

© Anteprima24.it - Topi a scuola, il Comune di Caserta chiude un istituto per 15 giorni

In questa notizia si parla di: topi - scuola

Pneumatici e altri rifiuti in un terreno vicino alla scuola Kolbe: "Invasione di topi e rischio incendi"

Topi nelle aule, sospese le lezioni a scuola: i bimbi tornano a casa

Topi nelle aule, lezioni sospese in una scuola del Casertano

topi scuola comune casertaCaserta, scuola “Ruggiero”: topi a lezione e candidati a caccia di voti - Anzi, pare che da qualche settimana si siano iscritti anche nuovi “studenti” ... Lo riporta casertakeste.it

topi scuola comune casertaCaserta, scuola media “Ruggiero”: il Comune accelera sull'abbattimento - Gli uffici comunali sono al lavoro in queste ore per organizzare il trasferimento dei 166 alunni. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Topi Scuola Comune Caserta