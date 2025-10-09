Topi a scuola il Comune di Caserta chiude un istituto per 15 giorni
Tempo di lettura: 2 minuti La Commissione straordinaria che amministra il Comune di Caserta (nominata ad aprile scorso dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche dell’ente), ha disposto la chiusura per quindici giorni della scuola media Ruggiero per “una grave situazione di degrado igienico-sanitario” dovuta alla presenza di topi. Niente lezioni dunque per i 166 alunni. A far scattare l’allarme era stato il 25 settembre scorso la scoperta di escrementi di ratti e di materiale rosicchiato; in quella circostanza il dipartimento di Prevenzione dell’ Asl di Caserta aveva prescritto l’immediata derattizzazione con l’apposizione di esche, ma l’accorgimento non ha risolto il problema, come emerso dopo un ulteriore sopralluogo effettuato il 4 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: topi - scuola
Pneumatici e altri rifiuti in un terreno vicino alla scuola Kolbe: "Invasione di topi e rischio incendi"
Topi nelle aule, sospese le lezioni a scuola: i bimbi tornano a casa
Topi nelle aule, lezioni sospese in una scuola del Casertano
Cucciolata di topi in classe: scuola chiusa per derattizzazione https://ift.tt/x9AgnFG - X Vai su X
8/10/25. Valli di Chioggia.Preoccupati gli abitanti e i genitori degli alunni per la presenza diffusa di topi nelle strade della frazione e anche all'interno del giardino della scuola Ballarin. L'ass. all'ambiente De Perini rassicura: sono già stati installati 12 erogatori-t - facebook.com Vai su Facebook
Caserta, scuola “Ruggiero”: topi a lezione e candidati a caccia di voti - Anzi, pare che da qualche settimana si siano iscritti anche nuovi “studenti” ... Lo riporta casertakeste.it
Caserta, scuola media “Ruggiero”: il Comune accelera sull'abbattimento - Gli uffici comunali sono al lavoro in queste ore per organizzare il trasferimento dei 166 alunni. Come scrive ilmattino.it