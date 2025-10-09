Tonali nostalgia Serie A | È sempre più bella potrei tornare! Gattuso che carica

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista ha parlato a "Vivo Azzurro": "Il ct ci ha trasmetto la voglia di essere sempre competitivi, anche in allenamento. Sappiamo quante vale ogni partita ora, siamo pronti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tonali nostalgia serie a 200 sempre pi249 bella potrei tornare gattuso che carica

© Gazzetta.it - Tonali, nostalgia Serie A: "È sempre più bella, potrei tornare! Gattuso, che carica"

In questa notizia si parla di: tonali - nostalgia

Nostalgia Tonali: "La Serie A è sempre più bella, potrei tornare! Gattuso, che carica"

Grande ritorno di Tonali in Serie A: scelta fatta per la squadra - Serata speciale per Sandro Tonali con il gol in Nazionale, ora il calciomercato si accende di nuovo su di lui: l’indizio sul ritorno nel nostro campionato Ha vissuto un periodo molto difficile, Sandro ... Riporta calciomercato.it

tonali nostalgia serie 200Nostalgia Tonali: "La Serie A è sempre più bella, potrei tornare! Gattuso, che carica" - Il centrocampista ha parlato a "Vivo Azzurro": "Il ct ci ha trasmetto la voglia di essere sempre competitivi, anche in allenamento. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tonali Nostalgia Serie 200