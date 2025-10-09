Il Presidente del Gruppo Fs Italiano Tommaso Tanzilli è intervenuto al TTG a Rimini, la manifestazione per la promozione del turismo «Sono 570 i milioni di persone che ogni anno scelgono i nostri collegamenti. Fra queste persone ci sono anche i turisti che scelgono l’Italia per trascorrere le loro vacanze». Lo ha detto Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS Italiane, al TTG Travel Experience a Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. «Attraverso il Piano Strategico 2025-2029 il Gruppo FS punta a costruire un sistema di mobilità sempre più connesso, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo le emissioni di CO?. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tommaso Tanzilli (Gruppo Fs): muoviamo 570 milioni di persone ogni anno