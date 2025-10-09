Toma da Tricase a X Factor Italia | Lettera di un soldato è il mio grido contro l’indifferenza | INTERVISTA
Eliminato questa sera ai Bootcamp di X Factor Italia 2025, il giovane cantautore salentino racconta la sua esperienza e il significato profondo del suo inedito “Lettera di un soldato” L'articolo Toma, da Tricase a X Factor Italia: “Lettera di un soldato è il mio grido contro l’indifferenza” INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: toma - tricase
La A. Toma Maglie è lieta di annunciare la riconferma di Edicola poleposition tra i propri partner ufficiali anche per la stagione 2025/26! Un legame che si rinnova nel segno della fiducia e della passione per i nostri colori, a testimonianza del sostegno che il tes - facebook.com Vai su Facebook
Bootcamp X Factor: Giuseppe Toma canta Musica Ovunque di Nayt (video) - la diciannovesima edizione del talent presentata da Giorgia, con giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Gabbani - Si legge su radiomusik.it
Giuseppe Toma porta il Salento sul palco di X Factor - Il giovane cantante di Matino ha portato alle audizioni il suo singolo “Lettera di un soldato”, che è stato ampiamente promosso dai giud ... Secondo pianetalecce.it