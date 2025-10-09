Tolleranza zero sulla spazzatura in città | durante i controlli aperti i sacchetti dentro c' era di tutto
Questa mattina, giovedì 8 ottobre, la Polizia Locale insieme al personale incaricato del controllo a Foggia ha eseguito ispezioni e controlli dettagliati sui rifiuti abbandonati e sui conferimenti non corretti nelle vie del centro città, in vicolo Galiani e via Martire A darne notizia è stata.
Multate 30 auto, la rabbia dei residenti: "In passato c'era più tolleranza, non si può parcheggiare diversamente"
Pontelagoscuro, tolleranza zero . Controlli al bar: scatta maxi multa
"Tolleranza zero verso chi odia i nostri valori". Delmastro dà ragione a Il Tempo
Operazione "Tolleranza Zero": la guerra all'inciviltà è ufficialmente iniziata! Da questa mattina, gli operatori ecologici, insieme ai rappresentanti istituzionali e alla Polizia Locale, sono all'opera per ispezionare ogni busta abbandonata. …una per una, ogni
Orio al Serio (BG), arresto nigeriana con 120 ovuli eroina. Zoffili (Lega): "Tolleranza zero contro trafficanti di morte, grazie MEF di Giorgetti" Roma, 2 ott. - "Grazie ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ai militari della Guardia di Finanza del
Tolleranza zero per chi getta rifiuti dall'auto: d'ora in poi si rischiano multe salate e anche l'arresto - Quel gesto automatico e incivile di lanciare un mozzicone, una cartaccia o una bottiglia dal finestrino dell'auto, dal 9 agosto 2025 può trasformarsi in un problema serissimo.
Tolleranza zero per il lancio di rifiuti dall'auto: multe fino a 18.000 euro e arresto - ROMA – Per chi getta rifiuti dai veicoli in marcia o in sosta arriva la tolleranza zero, con multe salatissime che possono arrivare fino a 1.