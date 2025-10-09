Toglietela | Gary Neville fa rimuovere la Union Jack e diventa un caso nazionale Licenziatelo Quando giocavi non avevi problemi
Un gesto in apparenza minore, far rimuovere una bandiera da un cantiere, si è trasformato in un caso nazionale. Gary Neville, ex capitano del Manchester United e oggi opinionista tv e imprenditore, è finito al centro di una tempesta mediatica. Il motivo? L’aver ordinato agli operai di un suo cantiere a Manchester di togliere la Union Jack (la bandiera ufficiale del Regno Unito, ndr) che sventolava al quinto piano. “La bandiera è stata utilizzata in modo negativo”, ha spiegato in un videomessaggio su LinkedIn, diffuso dopo l’attacco terroristico alla sinagoga di Heaton Park. “Questo Paese è lacerato da uomini bianchi di mezza età arrabbiati che vogliono dividerlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
