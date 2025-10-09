Tod' s procura di Milano chiede l' amministrazione giudiziaria | Condizioni di lavoro ottocentesche
Non può esistere una “distinzione tra caporalato consentito e non consentito”, perché una simile impostazione sarebbe del tutto “fuori dal sistema”. Lo scrive il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, nel ricorso depositato in Cassazione per chiedere l’annullamento dell’ordinanza con cui il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: procura - milano
Pm: "amministrazione giudiziaria per Tod's, sfruttamento lavoro". Istanza Procura Milano. Pende questione competenza in Cassazione. #ANSA
