Tod’s lusso e ombre I pm | C’è caporalato
Milano, la maison dei Della Valle accusata di beneficiare di una filiera produttiva basata sullo sfruttamento per abbattere i costi. Abiti e scarpe venduti a prezzi stellari ma realizzati da cinesi per pochi euro. La società: «Amareggiati, noi rispettosi delle leggi». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: lusso - ombre
Un collega, sapendo la mia passione per l’autore,mi ha regalato una chicca:It di @StephenKing in versione lusso,edito nel 1987. Per dirla con C.G. Jung:"Le paure e le ombre in noi vanno affrontate" E quando ho voglia di distrarmi King risponde:"Prima che si - X Vai su X
Fusion Line: Design, Robustezza e Lusso Accessibile La serie Fusion Line unisce vetro e alluminio in combinazioni eleganti, migliorando l’esperienza delle ringhiere con design avanzato, robustezza e performance eccellenti. Tre opzioni tra cui scegliere: O - facebook.com Vai su Facebook