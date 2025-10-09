Tod’s lusso e ombre I pm | C’è caporalato

Laverita.info | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, la maison dei Della Valle accusata di beneficiare di una filiera produttiva basata sullo sfruttamento per abbattere i costi. Abiti e scarpe venduti a prezzi stellari ma realizzati da cinesi per pochi euro. La società: «Amareggiati, noi rispettosi delle leggi». 🔗 Leggi su Laverita.info

