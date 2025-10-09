Tod’s e il caporalato dei fornitori | Condizioni ottocentesche la maison sapeva
Sul caso di caporalato che sta travolgendo Tod’s è battaglia aperta tra la procura e il tribunale di Milano. Dalle ultime indagini dei carabinieri, sono emersi nelle Marche due laboratori cinesi tra Macerata e Fermo in cui sarebbe palese la violazione delle norme contro lo sfruttamento. Anzi, secondo gli inquirenti, la stessa maison sarebbe colpevole di « agevolazione colposa », tanto da spingere alla richiesta di commissariamento per la casa di moda di Diego della Valle. Ma proprio per la ubicazione di questi opifici, i togati lombardi stanno spingendo perché il procedimento venga trasferito nelle mani della procura di Ancona, competente per territorio. 🔗 Leggi su Open.online
Caporalato in sub-fornitori di Tod's, pm: "Va commissariata"
Caporalato tra i sub-fornitori di Tod's. Il pm: "Azienda va commissariata"
