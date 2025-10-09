TNA | Trick Williams aprirà il prossimo episodio di iMPACT

Sarà Trick Williams ad aprire il prossimo episodio di iMPACT. L’annuncio arriva direttamente dalle piattaforme social ufficiali della federazione. Il campione del Mondo della TNA, colui che ha voltato le spalle al suo roster di appartenenza (NXT) durante il match di ShowDown, sarà quindi impegnato per un ultima esposizione davanti al pubblico, prima di Bound For Glory previsto per domenica 12 ottobre. TNA World Champion @trickwilliams kicks off #TNAiMPACT THURSDAY at 87c on @AXSTV, TNA+ and @Sportsnet +. What will Trick have to say just days before defending against @SantanaProud at #TNABoundForGlory? pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

