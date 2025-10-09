TNA | Trick Williams aprirà il prossimo episodio di iMPACT
Sarà Trick Williams ad aprire il prossimo episodio di iMPACT. L’annuncio arriva direttamente dalle piattaforme social ufficiali della federazione. Il campione del Mondo della TNA, colui che ha voltato le spalle al suo roster di appartenenza (NXT) durante il match di ShowDown, sarà quindi impegnato per un ultima esposizione davanti al pubblico, prima di Bound For Glory previsto per domenica 12 ottobre. TNA World Champion @trickwilliams kicks off #TNAiMPACT THURSDAY at 87c on @AXSTV, TNA+ and @Sportsnet +. What will Trick have to say just days before defending against @SantanaProud at #TNABoundForGlory? pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: trick - williams
WWE: Trick Williams fa arrabbiare The Undertaker. Prossima settimana confronto ad NXT
TNA/WWE: Trick Williams finge un infortunio e mantiene il titolo mondiale TNA a Slammiversary
WWE: Trick Williams lancia un chiaro avvertimento a The Undertaker prima di NXT Houston
Santino Marella ha annunciato che Joe Hendry sarà arbitro speciale del match tra il Team NXT e il Team TNA che si terrà a NXT Showcase. Il Team NXT sarà composto da Ricky Saints, Trick Williams, Je’Von Evans e Myles Borne. Invece, a difendere la “magli - facebook.com Vai su Facebook
Venus #Williams, nozze da sogno ad Ischia! Dettagli, indiscrezioni e lista invitati top secret - X Vai su X
TNA: Trick Williams ha il suo sfidante per Bound for Glory, Hindi Hartwell #1 contender al titolo Knockouts - view tradizionalmente considerato il più prestigioso dell’anno per la compagnia di Nashville. zonawrestling.net scrive
TNA: Trick Williams domina la scena e annuncia il rebranding della TNA - del 29 maggio, Williams ha fatto un’apparizione audace, alzando con orgoglio il titolo mondiale ... Lo riporta zonawrestling.net