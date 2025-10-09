Tjeknavorian e il trittico | Uniamo mondi
Tre secoli, tre mondi musicali, tre modi di intendere il rapporto tra l’individuo, la collettività e il destino. È quello che propone Emmanuel Tjeknavorian insieme all’ Orchestra Sinfonica di Milano domani sera alle ore 20 e domenica alle ore 16 all’Auditorium di Milano, largo Mahler. Un trittico che parte da Beethoven, passa per Philip Glass e culmina nella Quarta Sinfonia di Brahms. Un programma complesso e articolato che costruisce "Un arco affascinante" spiega Tjeknavorian "il Prometeo di Beethoven irradia fuoco e invenzione, il Doppio Concerto di Glass pulsazioni di energia cristallina, mentre la Quarta di Brahms evoca nobiltà e perdita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
