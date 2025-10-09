Tirocini per persone svantaggiate | nel 2025 avviati 96 percorsi con il progetto del Comune di Bari
Sono 96 i tirocini di inclusione sociale avviati nel corso del 2025 dal Comune di Bari nell'ambito del progetto Flaps, acronimo per Formazione Lavoro Persone Svantaggiate. Promosso dal Settore innovazione sociale, Flaps ha l’obiettivo di favorire l’inserimento sociale e lavorativo di persone in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: tirocini - persone
Negli ultimi anni non ricordo mobilitazioni, (soprattutto di persone giovani) simili a quelle di questi giorni per la #Flotilla. È da studiare e analizzare perché su tematiche più “prossime” come i salari, lo sfruttamento dei tirocini, la discontinuità lavorativa, il sotto fi - X Vai su X
La Biblioteca avvia i tirocini “Dote Comune”: iscrizioni aperte fino a giovedì 2 ottobre 2025! Dote Comune è un programma di tirocini rivolto a studenti o persone in cerca di impiego di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti in Lombardia. Il tirocin - facebook.com Vai su Facebook
Tirocini per persone svantaggiate: nel 2025 avviati 96 percorsi con il progetto del Comune di Bari - Si tratta di stage dedicati a residenti a Bari, di età compresa fra i 18 e 65 anni, segnalati dai Servizi sociali ... baritoday.it scrive
Tirocini d’adozione. Un futuro in azienda per i ragazzi fragili - Lavoro per i fragili con i Tirocini d’adozione, cinque per l’esattezza: in campo Offertasociale, il ’panzer’ pubblico del welfare che fa capo ai comuni del Vimercatese e del Trezzese, e una cordata di ... Come scrive msn.com