Tiro da centrocampo e papera clamorosa | in Libia–Capo Verde un gol mai visto

Capo Verde ha sfiorato una storica qualificazione ai Mondiali 2026, ma un fuorigioco al 96’ ha spento il sogno. Il match si è chiuso sul 3-3, lasciando Capo Verde in testa al girone con 20 punti, due in più del Camerun. Basterà una vittoria contro l’Eswatini per entrare nella storia. Nel caos finale resta impressa la papera del portiere libico Al Wuheeshi, che ha regalato il 3-2 con un incredibile errore su un lancio da centrocampo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

