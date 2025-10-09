Tiro alla fune lo sport che non ti aspetti | dalle origini ai Mondiali in Italia

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dietro le quinte di un mondo antico in cui postura e sincronismo nel movimento sono il cuore del gesto tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tiro alla fune lo sport che non ti aspetti dalle origini ai mondiali in italia

© Gazzetta.it - Tiro alla fune, lo sport che non ti aspetti: dalle origini ai Mondiali in Italia

In questa notizia si parla di: tiro - fune

Tiro alla fune, il Team Scorzè vince il titolo italiano nella categoria 620 kg

Tiro alla fune, c’è anche l’Italia in una delle specialità dei World Games. Azzurri in grande crescita

Tiro alla fune, oro alla Gran Bretagna nella prova maschile dei World Games 2025. Svizzera sconfitta in finale

"Sport e solidarietà per aiutare la pediatria" - Sabato scorso l’Associazione Valentina ODV, in collaborazione con la Polisportiva Centese di Tiro alla Fune, ha organizzato il primo torneo di tiro alla fune, con un grande successo di partecipazione ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Tiro Fune Sport Aspetti