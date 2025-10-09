Tiro a volo Mondiali 2025 | le speranze di medaglia dell’Italia Bacosi e Rossetti in lizza nello skeet quattro di esperienza nel trap
L’ambizione è chiara: essere protagonisti nella prima rassegna iridata post olimpica. Scalda i motori la Nazionale italiana di tiro a volo, pronta ad affrontare l’evento clou della stagione: i Campionati Mondiali 2025, quest’anno in scena in Grecia, precisamente nella capitale Atene. Inutile dire che i nostri portacolori potranno dire la loro in ogni singolo segmento e specialità: nello skeet in tal senso i riflettori saranno puntati principalmente sui Campioni Olimpici di Parigi 2024 nella prova mista. Da una parte infatti Gabriele Rossetti cercherà di fare la voce grossa in un contesto iper competitivo, dove quelli da battere saranno i tiratori della compagine statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tiro a volo, Mondiali 2025: i favoriti del trap maschile. Gli azzurri sono tra i papabili per il titolo iridato, 141 gli iscritti - Nella seconda settimana dei Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, si assegneranno i titoli iridati nel trap: dal 15 al 17 ... Lo riporta oasport.it