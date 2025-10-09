tiro a segno zattoni torna da roma con tre ori

Ancora grandi soddisfazioni per la Sezione Ravennate del Tiro a Segno. La nutrita squadra di atleti – ben 16 - che si è presentata ai recenti campionati italiani di Roma torna dalla rassegna iridata con quatro ori, due bronzi e diversi lusinghieri piazzamenti. Sugli scudi, in primis, Giampaolo Zattoni, salito tre volte sul podio più alto: a livello individuale, nelle categorie c10 master uomini e c10 gran master, nonché di squadra, assieme ad Alessandro Spada e Maurizio Fuschini, vincendo la categoria c10 gran master. Oro infine anche a Mirco Pichetti, nella categoria B specialità Psp Uomini. Medaglie di bronzo per la squadra femminile c10 j2d-j1d – 10 metri, composta da Margherita Segurini, Anita Montanari e Greta Sophie Smorta; e per Eleonora Miele nella psp Junior donne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

