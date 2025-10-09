Tina Cipollari e Gemma Galgani si abbracciano a UeD | momento epico e trappole
Momenti epici nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 9 ottobre. Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono abbracciate, Federico Mastrostefano ha spiazzato tutti con un gesto, mentre Cristiana Anania ha messo alla prova Jakub Bakkour. Ecco cosa è successo. Gemma Galgani si scusa con Mario Lenti a UeD, poi le lacrime e l’abbraccio con Tina Cipollari. Applausi per Gemma Galgani nella puntata di oggi di Uomini e Donne. La puntata odierna è cominciata con una clip in cui la donna si è mostrata profondamente turbata e pentita per come ha trattato Mario Lenti durante la scorsa puntata. La dama è scoppiata in lacrime e, una volta entrata in studio, ha subito voluto chiedere scusa al cavaliere per averlo definito “grasso”. 🔗 Leggi su Tutto.tv
TINA CIPOLLARI IN OSPEDALE: la verità dietro la segnalazione!
Tina Cipollari in ospedale: cosa è successo al pronto soccorso?
Tina Cipollari in ospedale: la foto al pronto soccorso preoccupa i fan di UeD
